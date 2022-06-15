Память героя спецоперации увековечили в сквере Красногорска

Памятный камень в честь героя спецоперации с позывным Поэт установили в его родном городе.

Андрей погиб в бою, защищая жителей Донбасса. В сквере у Чернево-Успенского пруда теперь есть памятный камень в его честь. Теперь и сквер в Красногорске носит его имя.

Отец Андрея Назырова Роман Назыров рассказал о том, что сын писал стихи и одно из его стихотворений было по-настоящему популярным. Строчки этого стихотворения написаны на памятном камне. На церемонии стихи Андрея Назырова прочел его брат.

В красногорских школах № 10 и 15, Московском политехе тоже помнят Андрея Назырова. Здесь он учился. Андрей имел черный пояс по кудо и не раз побеждал на международным соревнованиях.

Андрей Назыров посмертно награжден орденом Мужества.