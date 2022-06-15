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    15 июня 2022, 19:55

    Память героя спецоперации увековечили в сквере Красногорска

    Редакция сайта 360

    Памятный камень в честь героя спецоперации с позывным Поэт установили в его родном городе.

    Память героя спецоперации увековечили в сквере Красногорска

    Андрей погиб в бою, защищая жителей Донбасса. В сквере у Чернево-Успенского пруда теперь есть памятный камень в его честь. Теперь и сквер в Красногорске носит его имя.

    Отец Андрея Назырова Роман Назыров рассказал о том, что сын писал стихи и одно из его стихотворений было по-настоящему популярным. Строчки этого стихотворения написаны на памятном камне. На церемонии стихи Андрея Назырова прочел его брат.

    В красногорских школах № 10 и 15, Московском политехе тоже помнят Андрея Назырова. Здесь он учился. Андрей имел черный пояс по кудо и не раз побеждал на международным соревнованиях.

    Андрей Назыров посмертно награжден орденом Мужества.