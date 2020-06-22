Память героев войны почтили в Солнечногорске 22 июня. Жители возложили цветы и зажгли свечи у мемориалов

В Солнечногорске прошли акции памяти героев Великой Отечественной войны. На Советской площади молодежь собралась 22 июня ровно в 4 часа утра. Юноши и девушки пришли почтить память солнечногорцев, чья жизнь 79 лет назад изменилась навсегда. Каждая зажженная свеча — символ того, что героев не придали забвению.

Источник фото: телеканал «360»

«В этот день мы должны вспоминать о жертвах той страшной войны, ведь человек умирает два раза, когда умирает его тело и когда перестают вспоминать о нем», — рассказала Елизавета Ивасенко, боец поискового отряда «Витязь».

Красные гвоздики, минута молчания и слово «Помним», выложенное из свечей. Надпись огнем получилась очень символичная.

А спустя несколько часов на Советскую площадь возложили цветы местные жители и чиновники. Гвоздики принесли к памятнику погибшим воинам. Это и монумент, и братская могила. Здесь захоронено почти 400 солдат и офицеров, из них известны имена только каждого девятого. Церемония завершилась оружейными залпами и минутой молчания.

Источник фото: телеканал «360»

Холостые заряды пустили в небо и в селе Алабушево. Здесь торжественно открыли памятный знак в честь героев Великой Отечественной войны. Мемориал появился в березовой роще, где как раз шли кровопролитные бои. Местные жители отстояли эту землю от немецких захватчиков.

«8 декабря 41-го года в селе Алабушево была кровопролитная битва. А в наши дни тысячи людей проходили по этой дороге, и не все знали о судьбоносном событии. Теперь благодаря монументу в роще наша память не ослепнет», — пояснила Татьяна Скоробогатова, жительница села Алабушево.

Источник фото: телеканал «360»

Интересно, что березовую рощу пришлось отстаивать дважды. В 1941-м и в 2020 году. Арендатор этой земли планировал продать участок для сауны или хостела. Однако жители села защитили историческое место. Роща теперь принадлежит администрации. Установлен и монумент в память о героях Великой Отечественной войны.

А волонтеры Солнечногорска в этот день провели субботник в парке Победы. Убраться на территории парка планировали давно. И День памяти и скорби для субботника выбрали не случайно. Помнить о своей земле и родине нужно и в мирное время. Поэтому, вооружившись мусорными мешками, перчатками и граблями, ребята отправились на борьбу с мусором.

Источник фото: телеканал «360»

Такая акция проходит в Солнечногорске впервые. Но волонтеры уверенны — они будут ежегодно 22 июня выходить на уже традиционный субботник. Собираясь на него в первый раз, ребята даже не подозревали, что соберут более трехсот килограммов фантиков, бутылок, пластика и других бытовых отходов. Все это люди оставили после пикников и отдыха на природе. На следующий субботник волонтеры выйдут уже в начале июля.