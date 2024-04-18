Подмосковье 18 апреля 2024, 14:14 Память Героев труда почтили в Красногорске Пресс-служба городского округа Красногорск

Читать 360tv в

Памятные митинги прошли у мемориальных досок Героям социалистического труда в Красногорске. В округе восемь таких объектов, открытых в честь 12 тружеников.

От имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова с приветственным словом выступила начальник экономического управления администрации округа Эльвира Ризванова. Она рассказала о Празднике труда Подмосковья.

Реклама

«Этот праздник стал уже традицией. Мы отмечаем его больше 20 лет. Проводим муниципальные конкурсы, выявляем лучших среди сварщиков и инструкторов по физической культуре. У мемориальных досок героям труда проводим митинги, потому что важно отдать дань уважения людям, которые внесли большой вклад в развитие нашего городского округа», — отметила Ризванова.

В акции у дома № 9 на улице Пионерской, где жил председатель колхоза «Ленинский луч», приняли участие около 30 человек, включая школьников.

Пресс-служба городского округа Красногорск Пресс-служба городского округа Красногорск Пресс-служба городского округа Красногорск Пресс-служба городского округа Красногорск Пресс-служба городского округа Красногорск Пресс-служба городского округа Красногорск

Еще одной точкой проведения митинга стал дом № 5 на улице Октябрьской, где до 2013 года жила врач-инфекционист Людмила Романова. Рискуя собственным здоровьем, она предотвратила вспышку холеры в Московской области в 1970 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».