Подмосковье 25 ноября 2023, 22:32 Память Александра Суворова почтили в главном храме ВС РФ в Подмосковье Пресс-служба Минобороны

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Мероприятия в честь 293-й годовщины со дня рождения Александра Суворова прошли по всей России. Одно из них состоялось в главном храме Вооруженных сил России в парке «Патриот» в Одинцовском районе Московской области.

24 ноября в разных городах России прошли торжественные панихиды, посвященные 293-й годовщине со дня рождения великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. Главной площадкой для торжественных мероприятий стала Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге, где панихиду провел патриарх Кирилл.

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Аналогичные мероприятия провели в главном храме Вооруженных сил России, расположенном в парке «Патриот». Службу провел ключарь ГХВС отец Александр Солдатенков. На ней присутствовали военнослужащие ВС РФ и прихожане храма.

Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с патриархом Кириллом реставрацию храмов в регионе.

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