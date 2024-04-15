Подмосковье 15 апреля 2024, 14:26 Паллиативный блок в Лобненской больнице перенесут на первый этаж Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава городского округа Лобня Анна Кротова и ее первый заместитель Владимир Зиновьев осмотрели поликлинику в микрорайоне Красная Поляна. По итогу обхода наметили план работ.

Анна Владимировна сообщила в своем Telegram-канале, что поликлиника содержится очень аккуратно, но требует обновления оборудования. Временно неработающий лифт в поликлинике запустят до 19 апреля.

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Дневной стационар функционирует в штатном режиме. В планах руководства перенести паллиативный блок на первый этаж Лобненской больницы для удобства пациентов.

Напомним, что в Лобне строится новая поликлиника на 600 посещений в смену. Здание уже построено на 60%, его площадь составит 12 тысяч квадратных метров. Работы проводятся в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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