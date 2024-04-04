Подмосковье 04 апреля 2024, 18:55 Паллиативные пациенты в Подмосковье получат бесплатную психологическую помощь Пресс-служба координационного центра паллиативной помощи МО

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Пациенты с неизлечимыми заболеваниями получат бесплатную психологическую помощь в Московской области. Запись на консультации открылась 1 апреля. Помощь доступна как самим пациентам, так и их родственникам.

На консультации уже направили 54 человека. С пациентами работают специалисты из службы психологической помощи, которые прошли специальное обучение.

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«Мы настоятельно рекомендуем и призываем паллиативных пациентов и их родственников пользоваться психологической поддержкой на протяжении всего времени. Это поможет не только остаться открытым к миру, но и не чувствовать себя обузой», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.

Записаться на прием к специалисту можно по номеру горячей линии: 8 (498) 683-83-83.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству новой поликлиники в Королеве.

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