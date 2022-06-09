Паллиативную помощь в Подмосковье оказали 121 бездомному пациенту

В Подмосковье паллиативную помощь оказывают в том числе и людям без определенного места жительства. По данным на начало года, в отделениях подмосковных больниц находился 121 такой гражданин. К текущему моменту удалось решить вопросы с устройством жизни 50 человек этой категории.

Как рассказала первый заместитель министра социального развития Подмосковья Надежда Ускова, некоторых из пациентов удалось вернуть к их родственникам.

«В центры социальной адаптации мы перевели 37 человек, шестерых вернули в семьи и остальных определили в учреждения социального обслуживания по месту последней регистрации», — пояснила она.

Однако все остальные — а это 71 человек — по-прежнему проходят лечение в медицинских учреждениях. Большинство из пациентов — жители других регионов страны. Поэтому у них просто нет прав на получение социальных услуг в Московской области.

На этом фоне в Мособлдуме решили направить обращение в Министерство труда и соцзащиты РФ. Там отметили, что нужно на уровне всей страны наладить взаимодействие между регионами в этой сфере.

«Необходимо на федеральном уровне урегулировать межрегиональное взаимодействие при оказании паллиативной помощи бездомным гражданам для совместного решения следующих вопросов: транспортировки их до прежнего места жительства, финансирования оказания им соцуслуг, содействия в поиске родственников», — разъяснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Обращение уже принято к рассмотрению, оно прорабатывается депутатами и будет обсуждаться на одном из думских заседаний.

Ранее стало известно, что неизлечимо больные жители Подмосковья смогут обращаться на горячую линию по паллиативной помощи. Она появилась в регионе и стала круглосуточной.