Первое отделение паллиативной психиатрической помощи открыли в Подмосковье

Профильное паллиативное отделение для пациентов с психиатрическим диагнозом открыли в Подмосковье. В нем жители получат уход и медицинскую помощь.

Главный внештатный психиатр Минздрава Подмосковья Антон Масякин рассказал, что отделение заработало при областной психиатрической больнице № 14. Новое отделение рассчитано на 90 коек для паллиативных пациентов с психиатрическим диагнозом Антон Масякин. Помещение отремонтировали, кабинеты оснастили техникой. Установили новую мебель, а специалисты прошли обучение. Теперь в этом отделении смогут получить помощь пациенты психиатрических учреждений Подмосковья, нуждающиеся в паллиативной помощи.