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    14 июля 2021, 12:54

    Первое отделение паллиативной психиатрической помощи открыли в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Профильное паллиативное отделение для пациентов с психиатрическим диагнозом открыли в Подмосковье. В нем жители получат уход и медицинскую помощь.

    Первое отделение паллиативной психиатрической помощи открыли в Подмосковье

    Главный внештатный психиатр Минздрава Подмосковья Антон Масякин рассказал, что отделение заработало при областной психиатрической больнице № 14.

    Новое отделение рассчитано на 90 коек для паллиативных пациентов с психиатрическим диагнозом

    Антон Масякин.

    Помещение отремонтировали, кабинеты оснастили техникой. Установили новую мебель, а специалисты прошли обучение.

    Теперь в этом отделении смогут получить помощь пациенты психиатрических учреждений Подмосковья, нуждающиеся в паллиативной помощи.