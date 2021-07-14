14 июля 2021, 12:54
Первое отделение паллиативной психиатрической помощи открыли в Подмосковье
Профильное паллиативное отделение для пациентов с психиатрическим диагнозом открыли в Подмосковье. В нем жители получат уход и медицинскую помощь.
Главный внештатный психиатр Минздрава Подмосковья Антон Масякин рассказал, что отделение заработало при областной психиатрической больнице № 14.
Новое отделение рассчитано на 90 коек для паллиативных пациентов с психиатрическим диагнозом
Антон Масякин.
Помещение отремонтировали, кабинеты оснастили техникой. Установили новую мебель, а специалисты прошли обучение.
Теперь в этом отделении смогут получить помощь пациенты психиатрических учреждений Подмосковья, нуждающиеся в паллиативной помощи.