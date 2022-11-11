11 ноября 2022, 17:29
Палецкое озеро расчистили от мусора в Одинцове
В Одинцовском округе завершили расчистку Палецкого озера. В ходе работ из водоема извлекли 747 тонн мусора, сообщили в Минэкологии Подмосковья.
В ведомстве уточнили, что работы провели по просьбам жителей, для которых водоем площадью более 60 гектаров является одним из любимых мест отдыха.
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«Это особый объект, ведь Палецкое озеро — центр природного резервата местного значения. Он был создан в 2008 году постановлением Одинцовского совета депутатов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Возле озера находятся поселения Подушкино, Наро-Осаново, Крутицы, Тучково, несколько садоводческих объединений. Ежегодно озеро становится местом притяжения тысяч отдыхающих. Министр добавил, что было очень важно привести водоем в порядок.
В ходе работ из акватории Палецкого озера были удалены все загрязнения, извлечен мусор, произведен покос растений.
Ранее стало известно, что в рамках программы «100 прудов и озер» в Подмосковье в 2022 году расчистили свыше 60 водоемов. Ее реализуют по поручению губернатора Андрея Воробьева.
Одинцово
Минэкологии Подмосковья
Экология
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