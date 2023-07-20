Подмосковье 20 июля 2023, 06:30 Ежегодный палаточный лагерь Trip в Шатуре посвятили теме экологии и раздельному сбору отходов Fly Flow

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Ежегодный палаточный лагерь Trip прошел на берегу озера Святого в Шатуре, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. В этом году программу мероприятия посвятили теме экологии и раздельного сбора отходов.

Гости лагеря участвовали в разнообразных физических тренировках, сплавах на сапах, мастер-классах по росписи шоперов и многое другое. Курируемый региональным МинЖКХ оператор «ЭкоЛайн — Воскресенск» установил на площадке мероприятия контейнеры для смешанного мусора и вторсырья.

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Каждый вид отходов забрали по отдельности несколько видов спецтехники. Весь собранный мусор доставили в комплекс, где сотрудники выберут максимальное количество вторичного сырья для переработки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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