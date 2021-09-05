Число выявляемых случаев ковида в Московской области снижается на протяжении месяца. Вакцинация от коронавируса идет хорошими темпами. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас падение [заболеваемости] идет уже недели четыре. Все выглядит благополучно, но так же было и весной. Никто не ждал, а случилось то, что случилось: „дельта"-штамм», — описал ситуацию глава региона.

На этой неделе министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что прививку от коронавируса двумя компонентами сделали более трех миллионов местных жителей. Она подчеркнула, что это повлияло на стабилизацию ситуации с заболеваемостью ковидом.

Прививочная кампания в регионе идет полным ходом. Записаться на укол можно через областной сайт госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122. Специальная онлайн-карта помогает людям выбирать удобные для них пункты. Для вакцинации потребуется взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС.