Оzon построит новые склады в Московской области

В Московской области Оzon построит два распределительных центра. Губернатор региона Андрей Воробьев и гендиректор ООО «Интернет решения» Александр Шульгин подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашении о намерении по реализации инвестиционного проекта.

Оzon планирует к 2023 году увеличить складскую площадь втрое. Сейчас в регионе работает более 900 складов, общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. На складах работает более 10 тысяч жителей Подмосковья.

Шульгин отметил, что Московская область является одним из передовых регионов в онлайн-торговле. В регионе уже работает крупнейших логистический хаб, где происходит перевалка груза с одного вида транспорта на другой. В нем ежедневно обрабатывается более 250 тысяч заказов. Летом компания «Интернет решения» планирует открыть второй фулфилмент-центр Оzon в Московской области. Склад, на котором хранят, принимают, комплектуют и упаковывают заказы, даст около шести тысяч рабочих мест.

«Но и этого мало: растущий интерес покупателей к онлайн-шопингу потребует новых площадей — фулфилмент- и сортировочных центров, а также дарксторов для экспресс-доставки. В перспективе пары лет мы планируем утроить логистические площади Ozon в регионе. Это создаст дополнительные рабочие места, повысит скорость доставки заказов для жителей Московской области, а также даст дополнительные возможности местным предпринимателям еще удобнее отгружать свои товары в логистические хабы Ozon, чтобы продавать их по всей России», — отметил Шульгин.