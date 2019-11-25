Оживить сказочных персонажей. Кукольный театр Дубны в честь 50-летия проведет экскурсии для детей

В честь 50-летнего юбилея в Дубне принимает гостей детский театр куклы, актера и маски «Поветруля».

На сцене театра — «Кот в сапогах». В спектакле проработан каждый персонаж. Так, особенно удачно прорисован вредный характер короля. Но и он не помешал Коту в сапогах сватать принцессу за своего хозяина.

История детям знакома, все персонажи сказки — тоже. Познакомиться поближе им удалось благодаря подготовке к юбилею кукольного театра. На экскурсии зрители даже пообщались с актерами из папье-маше. Сложные в управлении, марионетки сразу привлекли внимание гостей. Кира Герасимова совершенно очарована принцессой из сказки про Кота в сапогах. Волшебство — говорит девочка — одно прикосновение, и кукла оживает.

Школьники узнали, что среди кукол есть марионетки, перчаточные, тростевые и рапидные. Что в кукольном театре пол называется планшетом, ширма — грядкой, а управлять куклами — не так уж сложно. Главное — слушать подсказки суфлера.

Они почти одного роста — дети и куклы. И, кажется, одного возраста. Но это заблуждение. Взрыв удивления вызвала история куклы — героини сказки про репку. Этой румяной жизнерадостной бабуле как раз 60 лет.

Источник фото: телеканал «360»

В детском театре куклы, актера и маски «Поветруля» кукловоды — дети. Все они стали профессионалами своего дела, выполняют непростую задачу — оживляют персонажей.

«Тебя, как актера, нет. Исключена мимика, исключена пластика. Все, что нужно — передать кусочку дерева или пенопласта. Даже маленький ребенок понимает, что это — не живое, что это тряпочка, кусочек дерева, пенопласта. Но в руках профессионального актера он становится живым», — сказал Андрей Бергман, руководитель детского театра куклы, актера и маски «Поветруля».

Увлекательные путешествия в мир кукол идут одно за другим. Организованные группы — из школ и детских садов Дубны. Приходят компании и семьи — взрослые и дети. В честь празднования 50-летнего юбилея театра провели уже более 20 экскурсий.