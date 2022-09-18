«Оживающий мурал» создал основатель фестиваля «Культурный код» в Балашихе | 360°

Подмосковье 18 сентября 2022, 23:55 Поделиться Telegram

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Viber «Оживающий мурал» создал основатель фестиваля «Культурный код» в Балашихе Основатель фестиваля «Культурный код» Левочкин нарисовал в Балашихе «оживающий мурал»

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Фестиваль стрит-арта в городском округе Балашиха завершился. Почти целый месяц 60 художников из разных стран мира украшали фасады жилых домов в микрорайоне Железнодорожный, оставив после себя настоящую галерею под открытым небом из 40 картин.

Не остался в стороне и создатель фестиваля Дмитрий Левочкин, который создал самый необычный мурал. С помощью эффекта дополненной реальности его герой оживает.

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«Мне эта идея пришла очень давно, потому что мы живем в эру цифровых технологий. Мне кажется, что стационарных рисунков очень много. А мне хотелось, чтобы работа каким-то образом взаимодействовала со зрителем, поэтому я использовал эту технологию, потому что она дополняет реальное пространство и философию, которую я заложил в эту работу», — пояснил автор.

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Около фасада дома с муралом Левочкина появился стенд с QR-кодом. Если нанести на него камеру смартфона, то откроется специальное приложение, которое оживит мальчика с золотым яблоком.

Закрытие фестиваля «Культурный код» прошло в минувшую субботу, когда городской округ Балашиха праздновал 192 год со дня основания. Площадок с различными представлениями и развлечениями для жителей и гостей города было большое количество.

Но больше всего зрителей собрал фестиваль уличных театров. Спектакли под открытым небом представили коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Любителям активного отдыха на фестивале «Культурный код» устроили соревнования по стритболу, панну-футболу и футбольному фристайлу, а также соревнования по мотофристайлу, BMX и многое другое.

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