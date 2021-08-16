Ожидание поездки с комфортом. Стали известны автовокзалы, которые отремонтируют в Подмосковье в первую очередь

Губернатор Подмосковья перечислил автовокзалы, которые отремонтируют в Подмосковье в первую очередь. В частности, это автовокзалы в Чехове, Сергиевом Посаде, Раменском.

«Сейчас приоритетны 14 объектов, которые не знали ремонта очень давно. Ногинск, Дмитров, Клин, Сергиев Посад, Раменское, Чехов, Зарайск и другие территории будут проведены по новому стандарту. Все будет в соответствии с желаниями жителей и велению XXI века», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Замминистра транспорта Подмосковья Анна Кротова, которая выступала с докладом на эту тему, добавила, что отремонтируют также автовокзалы в Павловском Посаде, Домодедове, Подольске, Орехово-Зуеве, Шатуре, Коломне, Солнечногорске.

«По вашему поручению, Андрей Юрьевич, мы проанализировали состояние автовокзалов в Подмосковье. Их у нас 44. Средний возраст — 27 лет. У многих вокзалов последний ремонт был сделан более 10 лет назад», — рассказала Кротова.

По ее словам, за день через автовокзалы и автостанции проходит более двух тысяч автобусов. Это свыше 50 тысяч рейсов.

«Ежедневно рядом с автовокзалами проходят более 165 тысяч пассажиров и туристов. Но мы заметили, что в здания заходят только 3% пассажиров. Люди сторонятся зданий, когда они имеют плохое состояние и непривлекательный вид», — отметила замминистра транспорта региона.

Она подчеркнула, что больше всего жалуются на отсутствие туалетов или их состояние. Также людям не нравится, что расписание сложно прочитать, что негде поесть или выпить кофе. Еще одна из жалоб — отсутствие освещения.

«Мы разработали критерии отбора, кого же мы будем ремонтировать, какие же автовокзалы мы будем ремонтировать в первую очередь. Это пассажиропоток в год, количество автобусов, количество жалоб, дата последнего ремонта, возраст автовокзала, количество маршрутов», — сказала Кротова.

Она сообщила, что до 1 сентября на автовокзалах заменят 14 санузлов, установят 900 новых сидений, сделают комфортными места ожидания, сделают освещения внутри вокзалов. Также до этого срока будет установлено 42 электронных табло с расписанием. После этого все изменения в движении поездов будут видны в онлайн-режиме.

«К 1 октября установим 14 новых вывесок с названиями в едином стиле», — добавила замминистра.

По ее словам, к 1 ноября поставлена задача вернуть на вокзалы 20 арендаторов.