Подмосковье 10 апреля 2023, 15:41 Ожидание и получение анализов крови ускорили в Подмосковье благодаря новому подходу

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Новый подход к организации забора крови в поликлиниках Подмосковья помог сократить время ожидания в очереди до 10 минут. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.

«Мы все помним и знаем о том, какие очереди были по утрам в лабораториях поликлиник. Чтобы разрубить этот порочный круг, мы вывели из лабораторий такую технологию, как забор крови на исследование, создали кабинеты и в них сформировали две функциональные зоны: зону регистрации и рабочую зону», — объяснил Сапанюк.

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По словам министра, предусмотрели расписание — по три-пять минут на пациента. Кроме того, теперь жители могут записаться через ЕМИАС.

Это упорядочило явки. Благодаря появлению системы регистрации результаты исследования выгружаются через «Госуслуги».

В результате время ожидания забора крови сократилось до одного дня, а было в некоторых случаях по семь дней. Ожидание у кабинета не превышает 10 минут. Алексей Сапанюк

Уже сейчас в Реутове, Зарайске, Мытищах и Электрогорске практически все результаты анализов падают в личный кабинет пациентов на «Госуслугах», и этот подход будут тиражировать по Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в поликлиники региона ежедневно приходят около 200 тысяч пациентов.

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