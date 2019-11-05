Проблемы выявят на ранней стадии. Озерская больница обзавелась новейшим оборудованием

В этом году в Озерскую центральную районную больницу поступила новейшая диагностическая аппаратура. Медоборудование было закуплено по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования.

Глава городского округа Озеры Алла Черкасова подчеркнула, что хорошее медицинское обслуживание — одно из главных условий повышения уровня жизни людей.

«Новое оборудование поможет решить ряд важнейших задач. Жителям становится доступнее качественная диагностика, что позволит на ранней стадии выявлять заболевания и вовремя начинать лечение. Вся эта работа направлена на решение проблем людей, чтобы им была доступна современная медицинская помощь», — сделала акцент Алла Черкасова.

Источник фото: администрация городского округа Озеры

Арсенал Озерской ЦРБ пополнился оборудованием для проведения холтеровского мониторирования. Во взрослую поликлинику приобретены два аппарата суточного мониторирования ЭКГ и один аппарат для суточного мониторирования артериального давления (СМАД).

«Холтеровское мониторирование ЭКГ представляет собой постоянную запись электрокардиограммы. Процесс помогает сделать оценку функционирования сердца человека в течение 24 часов. Такое мониторирование считается эффективным и точным способом диагностики, который безопасен для здоровья пациента любого возраста», — пояснил главный врач Озерской больницы Юрий Володин.

Также в ЦРБ поступили новые передвижной и стационарный аппараты УЗИ высокого класса. Современные аппараты УЗИ отвечают самым насущным потребностям в проведении исследований, а передвижной аппарат УЗИ позволит проводить диагностику малоподвижным пациентам, а также пациентам, находящимся в реанимации. Оборудование доступно для исследований всем нуждающимся пациентам.

Источник фото: администрация городского округа Озеры

Пенсионерка Валентина Семенова очень рада, что на здравоохранение в Озерах обратили внимание: "Мы получим возможность проходить необходимые исследования на новом оборудовании. С годами это становится важнее для поддержания здоровья».

Кроме того, в Озерской центральной районной больнице начал работать обновленный физиотерапевтический кабинет. Он располагается в бывшем гинекологическом отделении на первом этаже. Отремонтированный кабинет уже принял первых пациентов.

Как рассказала старшая медицинская сестра Озерской ЦРБ Лариса Титова, в физиотерапевтическом кабинете семь оборудованных кабинок. Пациент могут получать необходимые процедуры по направлению лечащего врача. Физиотерапевтический кабинет работает с 8:00 до 17:00, за день в среднем там обслуживается порядка 100 человек.

Источник фото: администрация городского округа Озеры

Также в Озерскую больницу поступил видеоэндоскопический комплекс (стойка) для проведения колоноскопии. Оборудование уже введено в эксплуатацию, это повысит качество проводимых исследований и их доступность.

Цифровой рентген и маммограф только вводят в эксплуатацию. Для установки данного оборудования отремонтированы помещения, заменены все инженерные коммуникации, стены покрыты специализированной краской. В первых числах ноября оборудование будет запущено в работу.

Молодая мама Анна Соколова говорит, что всегда старается следить за своим здоровьем, но раньше некоторые исследования приходилось делать, уезжая в другие города или обращаясь в платные клиники. «Наличие маммографа позволит получать исследования в нашем учреждении здравоохранения. Новое оборудование больнице было очень необходимо», — подтвердила Анна.

До конца года завершится ремонт здания взрослой поликлиники. В прошлом году по контракту подрядчик выполнил работы по демонтажу и разбору внутренних конструкций, были оставлены только несущие стены, кладка которых позволяла провести укрепление с помощью замены перекрытий. Вместо пришедших в негодность деревянных балок смонтированы мощные железные, укреплены дверные проемы и проемы окон, проведена замена инженерных коммуникаций, внутри здания завершены отделочные работы, проведено разделение кабинетов и их ремонт. Осталось провести работы по слаботочным системам.

Источник фото: администрация городского округа Озеры

Глава городского округа Алла Черкасова обратила внимание на то, что ремонт должен был уже завершиться, но в предыдущий проект не был включен ремонт фасада. В связи с этим мунципальные власти совместно с руководством ЦРБ обратились в правительство Московской области о выделении дополнительного финансирования, чтобы ремонтные работы были проведены и объект был отремонтирован полноценно.

«Обращение было одобрено, подготовлена вся необходимая документация», — сказала глава городского округа.

Сейчас конкурсные процедуры завершены, подрядчик определен и уже вышел на объект. В поставленные перед ним задачи включен ремонт фасада здания. Работы планируется завершить до конца 2019 года.