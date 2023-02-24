Подмосковье 24 февраля 2023, 14:15 Озеро Звездного Городка очистят в рамках благоустройства в 2023 году

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В 2023 году продолжится благоустройство Звездного Городка. Так, специалистам предстоит очистить Большое озеро.

Работы начались четыре года назад. На данный момент рабочие благоустроили практически весь центр города.

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«Это Аллея космонавтов, береговая зона Леонежского озера, сквер вблизи Аллеи космонавтов, а также общественные пространства, которые связывают основные жилые зоны городка», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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В прошлом году привели в порядок территорию вокруг Большого озера, которое собираются чистить в этом году. Специалистам предстоит достать со дня ил и вывезти его.

К озеру прилегает зона отдыха. Ее планируется расширить до спортплощадки, где оборудуют парковку. Также там заменят большую хоккейную коробку с трибунами для зрителей, обустроят раздевалку и туалет.

Спортивную зону свяжут с водоемом сетью тропинок с твердыми и отсевными покрытиями. На территории установят новые фонари.

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