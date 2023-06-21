Подмосковье 21 июня 2023, 16:12 Озеро Киово в Лобне очистят при благоустройстве набережной

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Благоустройство набережной и парка стартовало в микрорайоне Восточный в Лобне. В ходе работ будет очищено озеро Киово — памятник природы федерального значения.

В городском округе Лобня при поддержке регионального и федерального Правительств ведется работа по формированию комфортной городской среды в микрорайоне Восточный. Она охватывает сразу несколько сфер — экологию, культуру, благоустройство и дорожное хозяйство.

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Озера Киово не только очистят, но и благоустроят береговую линию. Также в частном секторе построят систему канализации и очистных сооружений, но чтобы стоки не навредили природе.

Кроме того, к октябрю благоустроят и парк Киово. Кроме того, отреставрируют Храм Спаса Нерукотворного Образа, которому в 2024 году исполнится 255 лет. Облагородят и ведущие к храму улицы — Киово-Парковую и Чапаева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году.

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