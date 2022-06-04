Озеро Большое во Фрязине подготовили к купальному сезону

Озеро Большое — единственное место отдыха у воды во Фрязине.

Водоем и пляж подготовили к грядущему сезону отдыха. Подготовлено спасательное оборудование. На прибрежной зоне провели антималярийную и противоклещевую обработку, завезли свежий песок и обследовали дно акватории.

За благоустройство и очистку Большого озера активно голосовали жители района.

«Озеро Большое вошло в две программы, которые мы здесь реализуем. Первая — под эгидой министерства «100 прудов и озер в Московской области». Мы вошли в программу и будем очищать прибрежную зону и прилегающую к водной глади. И вторая программа «Пляжи Подмосковья», — сообщил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

В рамках этих программ к середине июля планируют также обустроить второй пляж на озере Большое.