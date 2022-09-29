Озеро Большое расчистили от мусора и водорослей во Фрязине | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 19:30 Поделиться Telegram

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Viber Озеро Большое расчистили от мусора и водорослей во Фрязине

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Во Фрязине на озере Большом завершили расчистку акватории. Работы провели по программе «100 прудов и озер».

Очистку водоема проводили при помощи самоходных установок. Задействовали несколько таких агрегатов. Автоматизированная техника проводила санитарную расчистку водной глади от древесно-кустарниковой растительности, водорослей и бытового мусора.

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Озеро Большое включили в губернаторскую программу «100 прудов и озер Московской области» и государственную программу Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья».

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Расчистка и благоустройство водоемов Подмосковья по программе «100 прудов и озер» в этом году завершится в октябре.

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