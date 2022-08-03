Озеро Большое начали расчищать от мусора и водорослей во Фрязине

Во Фрязине на озере Большом проводятся работы по расчистке акватории. Хотя они начались только неделю назад, положительный результат уже можно заметить. Местные жители рассказывают, что постепенно становится только лучше.

«На самом деле вижу улучшения, потому что езжу сюда с самого детства купаться. Мне все нравится, все супер. Эти машины абсолютно не мешают купаться, потому что они работают вне зоны пляжа, они обособлено, в определенных точках работают, поэтому все комфортно абсолютно», — рассказывает отдыхающий Дмитрий Дедюк.

Очистка водоема осуществляется при помощи самоходных установок. Всего задействовано три таких агрегата. Автоматизированная техника проводит санитарную расчистку водной глади от древесно-кустарниковой растительности, водорослей и бытового мусора.

Работы на акватории начались 21 июля и продлятся до конца августа. В скором времени водоем будет полностью очищен.

«Наше озеро большое, во Фрязине это традиционное место отдыха жителей городского округа Фрязино и соответственно близлежащих городов. И благодаря участию в этой программе, которую реализует министерство экологии по программе по очистке водной глади, водных объектов, соответственно у нас реализуется программа», — рассказал глава Фрязина Дмитрий Воробьев.

Озеро Большое включено в губернаторскую программу «100 прудов и озер Московской области» и государственную программу Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья».