Озеро Большое благоустроят во Фрязине

Жители Фрязина проголосовали за благоустройство озера Большое. Голосование проходит на сайте «Добродел», по итогам которого в Московской области определят 100 озер и прудов, где не только благоустроят территорию, но и проведут санитарную расчистку.

Озеро Большое — единственное место отдыха во Фрязине у воды. Официальных городских пляжей здесь два — возле водно-спасательного поста и напротив бывшего детского лагеря «Исток». Однако у отдыхающих спросом пользуется вся прибрежная полоса. Чтобы она была максимально безопасной, здесь круглосуточно работают местные спасатели.

Сотрудники Фрязинского спасательного центра уже готовятся к зимнему периоду. За благоустройство и очистку Большого озера они проголосовали самыми первыми.

«Будет людей больше, красивее, чище будет. Мне кажется, всем понравится. Людей реально много отдыхает», — отметил спасатель Олег Мухин.

Олег рассказал, что на озеро приезжают отдыхать не только из Фрязина, но и из Королева, Мытищ и Ивантеевки.

Только за этот купальный сезон зону отдыха у воды посетило порядка 100 тысяч человек. Местные жители также активно голосуют за благоустройство и очистку любимого озера.

Замглавы администрации городского округа Дмитрий Медведев напомнил, что сейчас идет голосование по благоустройству пляжных и очистке водных объектов.

«Программа называется „100 озер и рек Подмосковья“. В первый этап жители прошли, достаточно активно проголосовали. Сейчас идет второй этап. Он идет до 14 октября. Призываем наших жителей активно проявлять свою позицию и проголосовать за очистку этого озера», — сказал Медведев.

Летом во Фрязине построили новые тротуары, которые сделали дороги безопаснее как минимум для 58 тысяч местных жителей.