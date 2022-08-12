Озеленение дворов обсудили с жителями Химок

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин принял участие в высадке цветников вместе с жителями и обсудил завершение благоустройства на улице Московской.

Этим летом на Московской 19/2 обустроили две новые детские площадки, скамейки, установили опоры освещения и заасфальтировали дорожки. Похожие изменения за лето должны произойти в 28 дворах округа.

«В благоустройстве дворов важно прислушиваться к мнению жителей. У всех пожелания разные. Я хочу лично убедиться, что мнения химчан учитываются в работе. Приятно видеть, как жители радуются обновленным дворам. В начале года вместе с химчанами обсуждали нужно ли менять металлические заборы на живые изгороди. Жители 36 дворов захотели участвовать в программе. Работы идут полным ходом», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Растения высаживали в рамках программы «Цветы в каждый двор», которую реализуют с весны этого года. На Московской высадили туи, сирень, можжевельник, гортензии, вербейник и спирею. Вместе с главой округа Дмитрием Волошиным в высадке цветов приняли участие местные жители, а также сотрудники МБУ «Объединенное городское хозяйство».

«Я здесь живу давно. Эта программа очень хорошая. Наш двор был неосвещенным, присутствовали элементы детской площадки и асфальтной дорожки, но были в разрушенном состоянии. Сейчас мы идем по отличному тротуару, площадки хорошие, качественно сделанные. Дети рады и родители тоже» — рассказала председатель дома № 19/2 на Московской улице Инна Норман.

Жители также обратились с просьбой установить воркаут-площадку. Двор планируют включить в программу на следующий год.

В рамках программы «Цветы в каждый двор» устаревшие железные заборы во дворах заменяют на живые изгороди из кустарников и цветников. Этим летом в Химках озеленили 13 дворов, а к осени живые изгороди планируют высадить еще 23 дворах.

Присоединиться к программе может любой двор. Для этого жителям нужно подать заявку в управляющую компанию.