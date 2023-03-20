Подмосковье 20 марта 2023, 16:06 Оздоровление леса проведут вблизи деревень Цыплино и Митяево в Подмосковье

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Обследование территорий провели специалисты в Веселевском и Верейском участковых лесничествах. Пораженные вредителями и болезнями деревья будут удалены для оздоровления леса.

Сотрудники Наро-Фоминского филиала «Мособллеса» и «Рослесозащиты» обнаружили участки, пораженные вредителями и болезнями деревьев вблизи деревень Цыплино и Митяево. Чтобы защитить природу от дальнейшего заражения, здесь будут проведены санитарные рубки.

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«Инженер-лесопатолог „Рослесозащиты“ Александр Булкин рекомендовал провести сплошные санитарные рубки. В скором времени сделают отвод лесосек для проведения оздоровительных мероприятий», — пояснил старший участковый лесничий Наро-Фоминского филиала ГКУ МО «Мособллес» Юрий Бурлаков.

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