Оздоровительный центр «Родина» реконструировали в Подольске

В городском округе Подольск завершили работы по реконструкции лечебного корпуса с пристройкой спортивно-оздоровительного блока детско-юношеского центра «Родина» в поселке Поливаново. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По словам министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева, после реконструкции в оздоровительном центре появились универсальный спортивный зал с раздевалками, душевыми, тренерскими и судейскими комнатами, а также трибунами для зрителей. Кроме того, оборудован новый современный плавательный бассейн.

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В рамках проекта также провели работы по благоустройству прилегающей территории. Объект оборудовали с учетом доступности для маломобильных граждан. Реконструкция лечебного корпуса проводилась в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.