Овцеводческую ферму увеличат в Пушкинском округе благодаря гранту от Минсельхоза | 360°

17 октября 2022, 17:34
Овцеводческую ферму увеличат в Пушкинском округе благодаря гранту от Минсельхоза
В Пушкинском округе фермерское хозяйство планируют увеличить с 68 голов овец до 1200 к 2027 году. Предприниматель Сергей Ляшенко получил грант от Минсельхоза Московской области на развитие в размере 26,8 миллиона рублей.
На средства гранта Сергей Ляшенко планирует приобрести 100 голов овец, сельскохозяйственную технику, а также оборудование для заготовки кормов и содержания животных.
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«Поголовье овец планируется увеличить с 68 голов до 1200 годов к 2027 году. Это позволит увеличить объемы производства овечьего молока до шести тонн и откроет огромные возможности для дальнейшего развития», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Сергей Ляшенко зарегистрировался в качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства в декабре 2019 года. Сейчас в хозяйстве 68 овец, 22 коровы и 122 козы. Предприниматель арендует 50 гектаров земли и производственные помещения.
Хозяйство Сергея Ляшенко занимается производством молока, кисло-молочной продукции, сливочного масла и различных видов сыров, всего более 46 наименований продукции.
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