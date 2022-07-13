Овощехранилище построят в Талдоме в 2023 году

Хранилище для овощей мощностью 10 тысяч тонн начали строить в Талдоме. Проект планируют реализовать в 2023 году, в него инвестируют порядка 450 миллионов рублей. Объект создаст еще 15 рабочих мест для местных жителей.

Глава подмосковного Минсельхоза Владислав Мурашов рассказал, что объем хранения овощей в регионе увеличат на 30% благодаря еще 22 инвестпроектам в 2022–2024 годах. Это поможет стабилизировать цены и поставлять овощи на прилавки магазинов круглый год. Хранилища построят в Талдоме, Коломне, Дмитровском, Егорьевске, Луховицах и Ступине.

Сельхозпроизводители Подмосковья в этом году увеличили площадь засева более чем на 33 тысячи гектаров. За два года производство картофеля и овощей планируют увеличить на 156 тысяч тонн.

Мурашов также напомнил, что Подмосковье предоставляет меры поддержки для реализации инвестпроектов по созданию овощехранилищ. Это льготные кредиты и возмещение части затрат на реконструкцию и модернизацию. Также инвесторы могут получить налоговые льготы и аренду участка без торгов.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности инвестпроектов в Подмосковье. Сейчас в регионе их около четырех тысяч.