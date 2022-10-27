Овощехранилище для картофеля появится в Талдоме в 2023 году | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 12:22 Овощехранилище для картофеля появится в Талдоме в 2023 году

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Агрофирма «Бунятино» построит в Талдоме овощехранилище. Холдинг производит свыше 50 тысяч тонн картофеля и около 40 тысяч тонн овощей ежегодно. Для этого необходимо расширить площади, рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Предприятие уже имеет шесть хранилищ на 23 тысячи тонн, рассказал он. Для строительства нового помещения привлекли полмиллиарда рублей инвестиций.

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«Сейчас идет строительство еще одного современного помещения, где предусмотрено как контейнерное, так и напольное хранение», — добавил он.

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Агрофирма работает на территории Дмитрова и Талдома. В ней производят овощи, картофель и зернобобовые культуры, а также реализуют молоко. Новое хранилище позволит хранить еще 10 тысяч тонн продукции в 2023 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты. Он напомнил, что регион лидирует в России по производству сыров, мороженого, кондитерских изделий, макарон, мясных консервов и не только.