Подмосковье 25 августа 2023, 19:20 Овощехранилища мощностью 8 тысяч тонн построят в Серебряных Прудах Фото: unsplash.com

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В Серебряных Прудах построят комплекс овощехранилищ мощностью восемь тысяч тонн. В зданиях будут хранить и обрабатывать овощи, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«У предприятия около 200 гектаров земли, половина из них задействована под выращивание овощей открытого грунта <…> Объем планируемых инвестиций около 100 миллионов рублей „, — пояснил Филимонов.

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ООО «Агромир-2011» получила около семи миллионов господдержки. Предприятие выращивает лук, морковь, капусту и свеклу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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