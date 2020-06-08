«Отзывчивые люди, которые рядом». Социальных работников Подмосковья поблагодарили за труд

Сегодня в стране отмечают День социального работника. Празднику 20 лет с момента обозначения в календаре. И уже 15 из них в подмосковном Краснознаменске работает отдел социальной защиты населения. С его коллективом встретился губернатор, чтобы лично поздравить каждого.

Он поблагодарил сотрудников за их вклад в работу и поздравил с профессиональным праздником. Сам отдел там маленький — шесть девушек и один мужчина. Сейчас все трудятся, в отпуске — никого. В своем поздравлении Андрей Воробьев обратился к специалистам со всего Подмосковья.

«Дорогие наши социальные работники — это большая армия. И около 20 тысяч человек работают в этом амплуа — занимаются помощью тем, кто в ней нуждается. Всего 2,5 миллиона человек чувствуют ваши заботу и внимание», — отметил он.

Губернатор подчеркнул, что особенно сложными для всех стали последние месяцы. На передовой вместе с медиками и другими специалистами работали сотрудники соцзащиты и волонтеры.

И я хочу всех поздравить, поблагодарить. Особенно за последний период — эти три месяца, когда большое количество людей столкнулось с разными вызовами. Кому-то нельзя гулять, кто-то не может купить себе продукты, а кому-то — не на что. Вы, наши красивые, молодые, опытные, добрые, а главное — отзывчивые люди, были рядом Андрей Воробьев.

Он подчеркнул: приятно, что социальная служба Подмосковья на хорошем счету. Но всегда есть к чему стремиться. Губернатор пожелал работникам энергии и здоровья.

«Ну а мы, как и прежде, будем всегда рядом», — подытожил он.

Андрей Воробьев вручил сотрудникам цветы. Сейчас работники консультируют жителей по телефону или электронной почте. А вернуть прежний режим удастся после снятия ограничений на фоне пандемии.

В отделе социальной защиты поддерживают льготников, следят за начислениями выплат и оказывают адресную помощь.

Во время визита Андрей Воробьев поблагодарил и волонтеров. В условиях пандемии они помогают передать жителям продукты на дом. Сегодня там развезут очередные наборы. Новую партию товаров получили в пятницу и фасовали в выходные.

Всего же в Краснознаменске 75 активистов. Все из разных сфер. Среди них есть педагоги и слесари — они вызвались помогать в нерабочее время. Ежедневно развозят 20-30 наборов продуктов, а при необходимости — лекарств.

Добровольцы помогают не только всем, кто в группе риска, но и медикам. Поддерживают семьи с детьми, пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями и не только. Волонтеры раздают и средства индивидуальной защиты.