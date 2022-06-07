Отвод сточных вод в Егорьевске и Воскресенске станет лучше

Масштабный ремонт канализационного коллектора улучшит отвод сточных вод в Егорьевске и Воскресенске. Реконструкцию завершат весной 2026 года. Трубы заменят на новые, отремонтируют старое оборудование. Всего собираются реконструировать 14 км коллектора.

«Обновление трассы коллектора Егорьевск-Воскресенск позволит снизить аварийность и обеспечит бесперебойную работу по отводу стоков для более 170 тысяч жителей городских округов Егорьевск и Воскресенск. Следует также отметить, что по завершении реконструкции пропускная способность коллектора достигнет 120 м³/сутки», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Участок, на котором проходит ремонт, соединяет главную канализационную насосную станцию в Егорьевске и поселок Фосфоритный в Воскресенске. Сам коллектор запустили еще в 1976 году. По нему принимают и сливают сточные воды этих населенных пунктов и соседних деревень. Оборудование работает достаточно давно, поэтому сейчас необходимо его обновить.

Работы начались в феврале прошлого года. Специалисты меняют стальные трубы на стеклопластиковые. У них гораздо больший срок службы, они должны залегать на глубине примерно в три или четыре метра.

Реконструкция будет проводиться в три этапа. В рамках первого из них уже успели проложить порядка 2,5 тыс. метров коллектора. Ведется подготовка ко второму этапу — на нем строится камера переключения. В рамках третьего этапа уже установлено более 2 тыс. метров коллектора.

Более девяти миллиардов рублей, которые получило Подмосковье в качестве льготного бюджетного кредита, будут освоены раньше срок. В том числе, их потратят на реконструкцию Каширского шоссе и модернизацию канализационного коллектора в Ленинском городском округе.