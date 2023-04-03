Подмосковье 03 апреля 2023, 19:03 Отвязать транспортные льготы учащегося от карты «Мир» стало возможно на «Госуслугах» Минтранс Подмосковья

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Оформить заявку на деактивацию льготы транспортной карты «Стрелка» от банковской карты «Мир» теперь можно на региональном портале госуслуг. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что данная услуга необходима, чтобы в режиме онлайн поменять или отвязать привязанную к льготному проезду банковскую карту.

В Подмосковье можно перенести баланс уже действующей «Стрелки» учащегося на банковскую карту «Мир». Для этого необходимо подать заявление на «Госуслугах». В таком случае экономия на проезде за первые 35 поездок составит 50%, с 36-й поездки — до 99% от тарифа.

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Чтобы оплачивать проезд картой, ее необходимо активировать на региональном портале госуслуг. Процедура займет не более десяти минут.

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