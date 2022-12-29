Подмосковье 29 декабря 2022, 21:43 Ответственные дежурные будут следить за содержанием территорий в праздники в Подмосковье

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Главное управление содержания территорий Подмосковья продолжит контроль за чистотой пространств и работой коммунальных организаций в праздничные дни. Для этого в каждом муниципалитете были назначены ответственные дежурные.

В новогодние праздники дежурные будут оперативно реагировать на изменение погодных условий и следить за своевременностью уборки.

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«Обеспечение комфорта, безопасности и чистоты территорий наша приоритетная задача на ежедневной основе. От ГУСТ в эти дни в том числе выделены ответственные лица как в центральном аппарате, так и среди инспекторского состава», — сообщила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Коммунальные предприятия будут осуществлять рабочие процессы в штатном режиме. Министр также подчеркнула, что жителям в период праздников также не стоит забывать про чистоту и технику безопасности. Зачастую в период веселья горожане забывают убрать за собой мусор и использованные атрибуты праздника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев потребовал обеспечить уборку дворов в Подмосковье в зимний период. Он отметил, что в зимнее время территории должны быть чистыми и безопасными.