Ответственное обращение с животными обсудили в Ногинске

Депутаты Мособлдумы провели выездное совещание в Ногинском приюте для животных. В муниципальном приюте для бездомных животных сейчас около 500 четвероногих.

Неравнодушные жители, волонтеры помогают создать комфорт и обеспечить собак необходимыми лекарствами и едой. Но количество животных в приюте, как говорят сотрудники, к сожалению, только растет.

Директор Ногинского муниципального приюта для животных Юлия Бросалина рассказала о том, какие проблемы в содержании животных существуют.

«Площадки очень нужны. Особенно в выходной день сюда стоит на них очередь и из волонтеров, из школьников. Это закрытая зона куда мы можем выпустить собак без поводка и непосредственно с ними контактировать, взаимодействовать. Помимо этого, она еще несет и другую функцию. Пока здесь стоит один снаряд, но у нас в планах разместить много снарядов, то есть сделать ее как дрессировочную площадку», — поделилась директор приюта.

Приюту необходимо улучшения общих условий и расширение, заметили в комиссии. Без помощи здесь не обойтись, отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.

«Если бы депутаты нас поддержали нам это очень важно было бы», — подчеркнул глава округа.

На повестке совещания также было соблюдение правил ответственного содержания животных.

В законодательство уже вносили поправки, но по-прежнему требуется ряд изменений. Так считают не только зоозащитники, общественники, но и многие жители. Закон об обязательном чипировании и регистрации домашних животных должен подготовить хозяев животных к более ответственному отношению к питомцам.

«Волшебства не будет. Все равно, какой бы закон мы ни писали, какой бы правильный он ни был. Всё это зависит от культуры людей, которые этим законом живут. Но механизм в любом случае нужно создавать. И это очень важно», — отметил депутат Московской областной Думы Сергей Керселян.

Законопроект будут обсуждать на заседании Московской областной думы уже в этом месяце. В него также планируется добавить пункт о запрете самовыгула животных.

Упорядочивать и закреплять основные правила обращения с четвероногими планируют поэтапно.

«Мы не собираемся устанавливать ответственность сразу, мы полагаем что необходимо граждан приучить к этому моменту. Чтобы они поняли, что штрафовать их сейчас никто не будет, но вы должны понимать, что обращение с животными — это ответственная история. Вы должны следовать определенным нормам и принципам поведения», — подчеркнула начальник управления правового обеспечения министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Елена Соловьева.

Участники выездного заседания высказали мнение о том, как должен выглядеть проект. Обратили внимание на то, что постоянный диалог с хозяевами питомцев необходим. Для того, чтобы они знали свои обязанности и готовы были понести ответственность за их несоблюдение.