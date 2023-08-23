Подмосковье 23 августа 2023, 13:44 Отцы особенных детей смогли присоединиться к подмосковному проекту «Мамино время» Министерство социального развития Московской области

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Подмосковный проект поддержки матерей с детьми-инвалидами расширил возможности. Теперь вступить в него могут и папы. Сейчас проект «Мамино время» насчитывает более 1,7 тысячи участников.

«Родители особенных деток вместе проводят время в рамках проекта: физические нагрузки, интересные мастер-классы и развлекательные мероприятия», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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В Подмосковье работает 30 клубов проекта. Сейчас к ним присоединились папы из Коломны, Раменского и Воскресенска. Все занятия проводятся бесплатно. Ознакомиться с расписанием можно в социальном центре своего города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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