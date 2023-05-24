Подмосковье 24 мая 2023, 23:31 Отцы-наставники появились у детей из семей участников СВО в Подмосковье

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Проект «Папа-наставник» для семей участников специальной военной операции запустили в Подмосковье. Для них проводят конкурсы и квизы, а соревнуются они вместе с мужчинами, которые взяли их под опеку. Об этом в эфире программы «Область перемен» сообщила президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова. Другие гости — онколог МОНИИАГ Елена Чулкова и директор Института развития образования АСОУ Ирина Салыгина — рассказали о роботах-хирургах и о конкурсе «Флагман образования».

Папы-наставники в Подмосковье

Проект «Папа-наставник» для семей бойцов СВО запустили в Московской области. Для малышей и подростков проводят конкурсы и квизы, а соревнуются они вместе с мужчинами, которые взяли их под опеку. Инициативный папа сам собирает команду из детей, чьи отцы стали участниками СВО. Ко второму конкурсу число участников выросло.

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Благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» оказывает поддержку семьям мобилизованных и женам бойцов.

«У нашего фонда подопечные — дети-инвалиды, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей. В ситуации, когда многие мужчины защищают интересы нашей страны, семьи столкнулись с проблемой, когда они тяжело переживают расставание. Мы для этой категории детей и запустили этот проект», — сообщила президент Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

Роботы-хирурги в действии

Гинекологическое отделение МОНИИАГ с профилем «онкогинекология» занимает ведущее место в России. Гинекологические онкопатологии считаются одними из самых распространенных в мире.

Предраковое состояние при этом раке шейки матки длится очень долго. И в ситуации, когда есть время и оборудование, не всегда удается вовремя прекратить развитие заболевания. У подмосковных гинекологов в женских консультациях есть возможности для раннего выявления рака шейки матки. МОНИИАГ — клиника, оснащенная роботом-хирургом.

«В отделении гинекологии, в первую очередь, мы с 2013 года делаем операции также при помощи робота Да Винчи. Это улучшает заживление и позволяет делать более сложные операции. Многие ошибаются и думают, что оперирует сам робот, но в ход идут руки хирурга», — заявила акушер-гинеколог, онколог МОНИИАГ Елена Чулкова.

Конкурс лучших образовательных практик

Каждый год в России проходит федеральный конкурс «Флагманы образования». Этот год особенный для педагогического сообщества России. Его объявили Годом педагога и наставника. Конкурс также будет особенным в этом сезоне.

Сейчас регионы продолжают отправлять заявки на участие в испытаниях. Конкурсанты получат поддержку от министерства образования Московской области. В регионе часто зарождаются традиции, которые потом перенимает вся страна.

«Конкурс проходит с 2018 года, был создан и направлен на поддержку передовых образовательных практик, инновационных проектов. Велью является выявление и поддержка тех самых проектов, которые могли транслироваться по всей России», — сообщила директор Института развития образования АСОУ Ирина Салыгина.

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