Подмосковье 07 марта 2023, 10:51 Отцу участника СВО помогут восстановить сгоревший дом в Лотошине и подвести газ

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Жителю села Микулино в Подмосковье помогут восстановить сгоревший дом. На просьбу откликнулись в местной администрации, ведь его старший сын сейчас в зоне проведения спецоперации. Мужчине помогут не только отремонтировать жилище, но и подвести газ, оформить земельный участок в собственность.

Пожар произошел осенью прошлого года, после чего погорелец обратился за помощью. Откликнулись глава городского округа Лотошино Екатерина Долгасова и депутат Госдумы Сергей Колунов.

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«В прошлую субботу строительные материалы доставили во двор к погорельцу. Процесс восстановления не займет много времени, и совсем скоро Игорь Анатольевич вернется домой», — отметил депутат фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.

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Помощь мужчине не ограничится восстановлением дома. Ему уже подсказали, как оформить земельный участок в собственность и провести газ.

«Семья ветерана боевых действий, статус которого получает участник СВО, имеет право на материальную помощь при газификации дома. Мы поможем в оформлении всех документов», — пообещала глава округа Екатерина Долгасова.

Ранее стало известно, что центры поддержки участников СВО и их семей в Подмосковье переведут на работу по единому стандарту. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в деятельности активное участие принимают родные бойцов.

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