Отток рабочих из Подмосковья уменьшился за год на 9%

Подмосковье по итогам 2019 года сохранило лидерство по доле занятого населения, выезжающего на работу в другой субъект Федерации. Каждый пятый работник из Московской области (822,1 тысячи человек или 20,2%) трудился за пределами своего места жительства. В Ленинградской области этот показатель чуть ниже — 18,3% или 170,5 тысяч человек в абсолютном выражении.

При этом по сравнению с 2018 годом число трудовых мигрантов из Подмосковья уменьшилось на 9% или на 81,6 тысячи человек.

Такая же тенденция наблюдается и в целом по России. За год число трудовых мигрантов внутри страны уменьшилась впервые с 2014 года. До этого и после внутрироссийская миграция последовательно росла.

Помимо Подмосковья и Ленобласти главными регионами по маятниковой миграции являются Республика Адыгея, в которой 16,4% работающего населения выезжали, вероятнее всего, в соседний Краснодарский край, Чувашия с 13,8% работников и Калмыкия с 12,9%.