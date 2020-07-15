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    15 июля 2020, 00:34

    Отток рабочих из Подмосковья уменьшился за год на 9%

    Кирилл Фролов

    Росстат опубликовал данные по внутрироссийской трудовой миграции за прошлый год. Подмосковье и Ленинградская область остались главными поставщиками рабочей силы в Москву и Санкт-Петербург, сообщил РБК. При этом за год численность сотрудников, работающих за пределами Московской области, сократилась на 9%.
    Отток рабочих из Подмосковья уменьшился за год на 9%

    Подмосковье по итогам 2019 года сохранило лидерство по доле занятого населения, выезжающего на работу в другой субъект Федерации. Каждый пятый работник из Московской области (822,1 тысячи человек или 20,2%) трудился за пределами своего места жительства. В Ленинградской области этот показатель чуть ниже — 18,3% или 170,5 тысяч человек в абсолютном выражении.

    При этом по сравнению с 2018 годом число трудовых мигрантов из Подмосковья уменьшилось на 9% или на 81,6 тысячи человек.

    Такая же тенденция наблюдается и в целом по России. За год число трудовых мигрантов внутри страны уменьшилась впервые с 2014 года. До этого и после внутрироссийская миграция последовательно росла.

    Помимо Подмосковья и Ленобласти главными регионами по маятниковой миграции являются Республика Адыгея, в которой 16,4% работающего населения выезжали, вероятнее всего, в соседний Краснодарский край, Чувашия с 13,8% работников и Калмыкия с 12,9%.