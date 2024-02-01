Подмосковье 01 февраля 2024, 18:28 Отток медицинских кадров снизился в Подмосковье за 2 года Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ

Читать 360tv в

Снижение оттока медицинских кадров за последние два года зафиксировали в Московской области. Это стало известно на Форуме «Мы рядом. Социальное партнерство — движение навстречу», который прошел 25 января в Доме Правительства Московской области.

Мероприятие было организовано Министерством здравоохранения Московской области и Московской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ при поддержке правительства региона и центрального комитета Профсоюза.

Реклама

Панельные дискуссии в рамках деловых сессий позволили выделить проблемные вопросы и вынести их на обсуждение общественности, создав живой диалог между Профсоюзом и органами исполнительной власти.

«Подмосковье — это регион, который однозначно может похвалиться тесной связью между профессиональным медицинским сообществом и профсоюзной организацией», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Благодаря принятым мерам удалось не только снизить отток кадров в регионе за последние два года, но и увеличить долю профсоюзных членов среди медицинских работников с 61% до 69%.

«Если мы посмотрим на динамику охвата профсоюзного членства, то увидим соответствующий рост. Это необходимо сохранить», — подчеркнул глава здравоохранения региона.

Он также отметил, что социальное партнерство состоит из трех основных компонентов — создания условий для работы, мотивации и поддержки. Для этого на территории Московской области ведется работа по сохранению трудовых ресурсов, включая строительство новых объектов здравоохранения и реализацию образовательных программ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».