Подмосковье 04 июля 2023, 15:43 Отсыпка пешеходных дорожек началась в лесопарке Химок

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Новый этап благоустройства лесопарка начался в Химках. Рабочие приступили к отсыпке дорожек гранитным отсевом и расчистке валежника.

В лесопарке уже демонтировали и вывезли 70% бетонных плит и незаконных построек, выкопали более половины траншей под прокладку освещения. Благоустройство ведется по программе «Парки в лесу».

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«Концепцию благоустройства мы разработали вместе с химчанами. Главная просьба — провести работы бережно, сохранив экосистему лесопарка. Для этого мы используем только экологичные материалы: брус из хвойных пород деревьев. Дополнительно высадим на территории ели, сосны, дубы и березы. Также весь сухостой и валежник превратим в щепу и оставим в лесопарке как удобрение для почвы», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

К концу года в лесопарке появятся тропиночная сеть, велодорожки и лыжероллерная трасса. Там подключат освещение и видеонаблюдение по программе «Безопасный регион».

Входные группы и две парковки на 140 машиномест, амфитеатр и административные здания обустроят в 2024 году. Также построят зону для пикника, место для игры в бадминтон, петанк, спортивную площадку и обновят футбольное поле с трибунами.

Кроме того, облагородят родник Святого Георгия и откроют площадку для выгула собак с инвентарем для дрессировки.

За последние 10 лет в Химках благоустроили более 100 гектаров парковых зон и 28 скверов. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе откроют более 180 парков.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет проводить ему там больше времени. Это может быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания», — сказал Андрей Воробьев.

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