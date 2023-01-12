12 января 2023, 08:38
«Отсутствие салюта не помеха». Губернатор Воробьев отметил сплоченность жителей Подмосковья в новогодние праздники
Губернатор Подмосковья ощутил сплоченность жителей во время праздников
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил достаточную оживленность среди жителей Подмосковья во время праздников, несмотря на отсутствие традиционного салюта. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Sputnik.
«Оценивать, прежде всего, жителям. Очевидно, мы все переживаем и участвуем во всех сложных процессах, которые окружают нашу жизнь. Мне кажется, эта солидаризация чувствовалась в праздники», — отметил он.
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Главной задачей в праздники губернатор назвал работу с детьми, которым по-прежнему нужно было подтверждение существования Деда Мороза и Снегурочки.
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По словам Воробьева, во время каникул в Подмосковье было много туристов. При этом губернатор отметил работу врачей, которые отвечали за безопасность жителей в выходные дни.
«Все, что касается туризма, отдыха в Подмосковье, было достаточно оживленно. Да, без каких-то ненужных фейерверков. Ну, а врачи, все, кто отвечает за безопасность, работали все это время», — отметил губернатор Московской области.
Ранее Ассоциация туроператоров России составила рейтинг самых востребованных регионов в период новогодних каникул. Подмосковье наряду со столицей оказалось на первом месте по турпотоку. В период с 30 декабря по 8 января Москву и Подмосковье посетили по два миллиона туристов.
Праздники
Андрей Воробьев
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