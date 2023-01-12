Подмосковье 12 января 2023, 08:38 «Отсутствие салюта не помеха». Губернатор Воробьев отметил сплоченность жителей Подмосковья в новогодние праздники Губернатор Подмосковья ощутил сплоченность жителей во время праздников Фото: Константин Семенец / Публичное достояние

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил достаточную оживленность среди жителей Подмосковья во время праздников, несмотря на отсутствие традиционного салюта. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Sputnik.

«Оценивать, прежде всего, жителям. Очевидно, мы все переживаем и участвуем во всех сложных процессах, которые окружают нашу жизнь. Мне кажется, эта солидаризация чувствовалась в праздники», — отметил он.

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Главной задачей в праздники губернатор назвал работу с детьми, которым по-прежнему нужно было подтверждение существования Деда Мороза и Снегурочки.

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По словам Воробьева, во время каникул в Подмосковье было много туристов. При этом губернатор отметил работу врачей, которые отвечали за безопасность жителей в выходные дни.

«Все, что касается туризма, отдыха в Подмосковье, было достаточно оживленно. Да, без каких-то ненужных фейерверков. Ну, а врачи, все, кто отвечает за безопасность, работали все это время», — отметил губернатор Московской области.

Ранее Ассоциация туроператоров России составила рейтинг самых востребованных регионов в период новогодних каникул. Подмосковье наряду со столицей оказалось на первом месте по турпотоку. В период с 30 декабря по 8 января Москву и Подмосковье посетили по два миллиона туристов.