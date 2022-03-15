«Сильные во всех отношениях». Как отстраненных от игр паралимпийцев поддержали в Подмосковье

Российские паралимпийцы не попали на игры в Пекине из-за отстранения сборной, и на родине их поддержали не только морально, но и финансово. Среди участников 19 человек из Подмосковья. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что это профессионалы, и пожелал успехов на альтернативных играх в Ханты-Мансийске.

Воробьев навестил паралимпийцев в Одинцове. Здесь же, в Ледовом дворце «Армада», тренируется уникальная команда юниоров по следж-хоккею «Умка». В ней 14 ребят — им от 12 до 19 лет.

«Я хочу вас поприветствовать. Приехал, чтобы поддержать вас. К сожалению, те решения политические, которые были приняты, помешали нашей сборной участвовать в Играх. От Московской области — 19 спортсменов, шесть человек тренерского состава, патриоты, профессионалы, которые себя не жалеют», — сказал губернатор.

Несмотря на то, что сборная не выступит в Пекине, спортсмены отправляются на Всероссийские зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске. Соревнования откроют 18 марта.

Спасибо за то, что работаете и тренируетесь в Подмосковье. Для нас это важно. Подмосковье — регион спортивный. Нам очень приятно, что такая дружная команда у нас Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что все призовые выплаты для паралимпийцев остаются в силе. Участники и тренеры получат по два миллиона рублей за проведенную подготовку к соревнованиям в Пекине.

«По два миллиона рублей мы выплатим каждому из вас и всем тренерам, которые старались, готовили, чтобы поддержать», — сказал губернатор.

Сейчас в Московской области спортом занимаются почти 50 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Они тренируются более чем в 500 организациях: спортивных клубах, оздоровительных центрах, бассейнах, тренажерных залах.

Губернатору рассказали, что паралимпийцы Подмосковья были сильно подготовлены к Пекину, ждали высоких результатов, но теперь настроились на соревнования в Ханты-Мансийске. Это отметил тренер сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых Алексей Копытин.

Сейчас хорошо, конечно, что эти соревнования пройдут и что ребята выступят, потому что для них все-таки это отдушина. И с белорусскими товарищами встретимся. Идем дальше, будем бороться Алексей Копытин.

В играх «Мы вместе. Спорт» примет участие 71 спортсмен из 20 субъектов страны, в том числе 19 человек из Подмосковья.

«Каждому поколению — свои вызовы. Вы априори сильные люди во всех отношениях. Я думаю, что и это недоразумение, скажем так, тоже переживем», — поддержал паралимпийцев Воробьев.