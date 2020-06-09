Отсрочку по аренде на 63 млн рублей дали предпринимателям Подмосковья
Она отметила, что мера поддержки действует в 62 округах Подмосковья. И уже почти 250 предпринимателей отсрочку получили.
«Данная мера введена в 62 муниципальных образованиях Подмосковья, где около 250 арендаторов муниципального имущества и неразграниченной земли уже получили отсрочку по оплате аренды на сумму порядка 63 миллионов рублей: 32 миллиона рублей — за недвижимое имущество, 30,5 миллиона рублей — за земельные участки неразграниченной собственности, а 174 тысячи рублей — за аренду муниципальной земли», — уточнила министр.
Адигамова добавила, что заявления на предоставление отсрочки продолжают принимать.
Уже порядка 1400 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступило на рассмотрение.
Подать заявку можно через портал госуслуг.
Претендовать на отсрочку могут арендаторы имущества в городских округах Балашиха, Воскресенск, Дзержинский, Ивантеевка, Королев, Котельники, Красноармейск, Краснознаменск, Лобня, Люберцы, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Подольск, Пушкинский, Реутов, Рошаль, Серпухов, Ступино, Черноголовка, Чехов, Электрогорск, Богородский, Бронницы, Волоколамский, Дмитровский, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Звездный городок, Клин, Коломенский, Красногорск, Ленинский, Лотошино, Молодежный, Озеры, Протвино, Пущино, Рузский, Серебряные Пруды, Талдомский, Фрязино, Шаховская, Щелково, Электросталь, Долгопрудный, Сергиево-Посадский, Восход, Домодедово, Истра, Кашира, Лыткарино, Можайский, Мытищи, Наро-Фоминский, Павловский Посад, Раменский, Солнечногорск, Шатура, Химки и Луховицы.
Данную меру поддержку могут получить представители пострадавших отраслей предпринимательства и торговли.
Отсрочка действует с 1 марта по 1 октября 2020 года, погасить ее можно равными частями в 2021–2022 годах.