Отсрочку по аренде на 63 млн рублей дали предпринимателям Подмосковья

Подмосковным предпринимателям, арендующим муниципальное имущество и неразграниченные земли в регионе, предоставили отсрочку по оплате. Общая сумма составил 63 миллиона рублей. Так власти поддерживают бизнес во время пандемии. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что мера поддержки действует в 62 округах Подмосковья. И уже почти 250 предпринимателей отсрочку получили.

«Данная мера введена в 62 муниципальных образованиях Подмосковья, где около 250 арендаторов муниципального имущества и неразграниченной земли уже получили отсрочку по оплате аренды на сумму порядка 63 миллионов рублей: 32 миллиона рублей — за недвижимое имущество, 30,5 миллиона рублей — за земельные участки неразграниченной собственности, а 174 тысячи рублей — за аренду муниципальной земли», — уточнила министр.

Адигамова добавила, что заявления на предоставление отсрочки продолжают принимать.

Уже порядка 1400 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступило на рассмотрение.

Подать заявку можно через портал госуслуг.

Претендовать на отсрочку могут арендаторы имущества в городских округах Балашиха, Воскресенск, Дзержинский, Ивантеевка, Королев, Котельники, Красноармейск, Краснознаменск, Лобня, Люберцы, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Подольск, Пушкинский, Реутов, Рошаль, Серпухов, Ступино, Черноголовка, Чехов, Электрогорск, Богородский, Бронницы, Волоколамский, Дмитровский, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Звездный городок, Клин, Коломенский, Красногорск, Ленинский, Лотошино, Молодежный, Озеры, Протвино, Пущино, Рузский, Серебряные Пруды, Талдомский, Фрязино, Шаховская, Щелково, Электросталь, Долгопрудный, Сергиево-Посадский, Восход, Домодедово, Истра, Кашира, Лыткарино, Можайский, Мытищи, Наро-Фоминский, Павловский Посад, Раменский, Солнечногорск, Шатура, Химки и Луховицы.

Данную меру поддержку могут получить представители пострадавших отраслей предпринимательства и торговли.

Отсрочка действует с 1 марта по 1 октября 2020 года, погасить ее можно равными частями в 2021–2022 годах.