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    14 октября 2020, 16:09

    Владельцы торговых точек Подмосковья смогут оформить отсрочку по налогам до конца октября

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Заявки собственников торговых точек в Подмосковье на отсрочку платежей по имущественным налогам примут до конца октября. Так правительство области поддержит бизнесменов в условиях пандемии.
    Владельцы торговых точек Подмосковья смогут оформить отсрочку по налогам до конца октября

    Об этом сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. По ее словам, такая мера предусмотрена для поддержки бизнесменов, которые помогли своим арендаторам и предоставили им отсрочки по платежам.

    Организации и предприниматели, которые, несмотря на пандемию, оказали поддержку малому бизнесу в виде отсрочек по оплате аренды торговых площадей, могут получить поддержку в части оплаты налогов

    Наталья Адигамова.

    Уже на основе заявок сформируют реестр налогоплательщиков и направят его в соответствующие органы, чтобы отсрочить уплату налога на имущество.

    Заявления собственников торговых точек примут до 30 октября. Подать их уже можно по электронной почте mio@mosreg.ru или почтовым отправлением по адресу: 143407, Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом №1.

    Все подробности о формировании перечня налогоплательщиков разместили на сайте Министерства имущественных отношений Подмосковья.