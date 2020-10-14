Владельцы торговых точек Подмосковья смогут оформить отсрочку по налогам до конца октября

Заявки собственников торговых точек в Подмосковье на отсрочку платежей по имущественным налогам примут до конца октября. Так правительство области поддержит бизнесменов в условиях пандемии.

Об этом сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. По ее словам, такая мера предусмотрена для поддержки бизнесменов, которые помогли своим арендаторам и предоставили им отсрочки по платежам.

Организации и предприниматели, которые, несмотря на пандемию, оказали поддержку малому бизнесу в виде отсрочек по оплате аренды торговых площадей, могут получить поддержку в части оплаты налогов Наталья Адигамова.

Уже на основе заявок сформируют реестр налогоплательщиков и направят его в соответствующие органы, чтобы отсрочить уплату налога на имущество.

Заявления собственников торговых точек примут до 30 октября. Подать их уже можно по электронной почте mio@mosreg.ru или почтовым отправлением по адресу: 143407, Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом №1.

Все подробности о формировании перечня налогоплательщиков разместили на сайте Министерства имущественных отношений Подмосковья.