Отсроченные платежи на почти 247 млн рублей предоставили арендаторам в Подмосковье

Возможность отсрочки арендных платежей предоставляется для поддержки представителей бизнеса из сфер, наиболее пострадавших в период пандемии.

«Муниципальные образования предоставляют отсрочку бизнесу не только по основному виду деятельности компании. Отсрочить арендные платежи могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в перечне пострадавших отраслей экономики», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она уточнила, что сейчас предоставлена отсрочка арендаторам на сумму около 247 млн рублей, из которых более 77,3 миллиона отложили арендаторы муниципального имущества и земли, а 169,4 млн рублей — арендаторы государственной неразграниченной земли.

Отсрочка действует с 1 марта по 1 октября 2020 года, погасить ее можно равными частями в 2021–2022 годах. С 1 марта до окончания режима повышенной готовности отсрочка по оплате составит 100% арендной платы, а после окончания режима повышенной готовности до 1 октября — 50% арендных платежей.

Подать заявление на предоставление данной меры поддержки можно через портал РПГУ.