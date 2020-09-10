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    10 сентября 2020, 23:46

    Отсроченные платежи на почти 247 млн рублей предоставили арендаторам в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    566 арендаторов из 51 округа Подмосковья воспользовались отсрочкой по оплате аренды за муниципальное имущество и неразграниченные земли за 4 месяца с момента введения данной меры. Общая сумма отсроченных платежей составила 246,7 миллиона рублей. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

    Возможность отсрочки арендных платежей предоставляется для поддержки представителей бизнеса из сфер, наиболее пострадавших в период пандемии.

    «Муниципальные образования предоставляют отсрочку бизнесу не только по основному виду деятельности компании. Отсрочить арендные платежи могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в перечне пострадавших отраслей экономики», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

    Она уточнила, что сейчас предоставлена отсрочка арендаторам на сумму около 247 млн рублей, из которых более 77,3 миллиона отложили арендаторы муниципального имущества и земли, а 169,4 млн рублей — арендаторы государственной неразграниченной земли.

    Отсрочка действует с 1 марта по 1 октября 2020 года, погасить ее можно равными частями в 2021–2022 годах. С 1 марта до окончания режима повышенной готовности отсрочка по оплате составит 100% арендной платы, а после окончания режима повышенной готовности до 1 октября — 50% арендных платежей.

    Подать заявление на предоставление данной меры поддержки можно через портал РПГУ.

    Новости SMI.FM