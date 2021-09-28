Отсроченные из-за пандемии платежи полностью погасили 18 арендаторов в Подмосковье

Уже 18 арендаторов из Подмосковья полностью погасили отсроченные во время пандемии коронавируса платежи. Это бизнесмены Красноармейска, Павловского Посада, Можайска и Серебряных Прудов.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, четверо арендаторов погасили платежи на общую сумму 410 тысяч рублей.

По словам заместителя председателя правительства региона и министра экологии Подмосковья Андрея Разина, в бюджет городских округов вернули уже более 115,2 миллиона рублей с начала года.

Арендаторы еще из четырех городских округов Подмосковья в скором времени освободятся от погашения отсроченных платежей пресс-служба Минимущества Подмосковья.

Речь идет о Дубне, Дзержинском, Талдоме, Истре. Арендаторы погасили там уже 88-99% отсроченных платежей.