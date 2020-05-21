Оценки и общение онлайн. Подмосковный «Школьный портал» стали посещать более 900 тысяч человек в день
Педагоги внесли в электронный журнал 38,2 миллиона оценок и 5,5 миллиона домашних заданий. Об этом сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
Такой многократный рост связан и с тем, что во время дистанционного обучения все педагоги стали отправлять школьникам больше учебных материалов, а дети прикреплять выполненные задания в электронный дневникИрина Каклюгина.
А еще «Школьный портал» активно используют для диалогов. Родители, дети и педагоги стали в четыре раза чаще отправлять друг другу сообщения на сайте. И объем загруженных на портал файлов тоже вырос — почти в сто раз.
Такая вовлеченность жителей позволила порталу подняться на 40 место в рейтинге популярнейших сайтов России по данным аналитического ресурса Similarweb за апрель этого года.
Во всех школах Подмосковья запустили и «Час директора». Это организационные онлайн-встречи с учениками и родителями. Их начали проводить в период пандемии.