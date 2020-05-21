    21 мая 2020, 16:07

    Оценки и общение онлайн. Подмосковный «Школьный портал» стали посещать более 900 тысяч человек в день

    Анастасия Аброськина

    Подмосковные ученики и их родители стали еще чаще пользоваться «Школьным порталом». По итогам апреля посещаемость сайта на 30% превысила прошлогоднюю. Ежедневно его стали просматривать больше 900 тысяч человек.
    Оценки и общение онлайн. Подмосковный «Школьный портал» стали посещать более 900 тысяч человек в день

    Педагоги внесли в электронный журнал 38,2 миллиона оценок и 5,5 миллиона домашних заданий. Об этом сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

    Такой многократный рост связан и с тем, что во время дистанционного обучения все педагоги стали отправлять школьникам больше учебных материалов, а дети прикреплять выполненные задания в электронный дневник

    Ирина Каклюгина.

    А еще «Школьный портал» активно используют для диалогов. Родители, дети и педагоги стали в четыре раза чаще отправлять друг другу сообщения на сайте. И объем загруженных на портал файлов тоже вырос — почти в сто раз.

    Такая вовлеченность жителей позволила порталу подняться на 40 место в рейтинге популярнейших сайтов России по данным аналитического ресурса Similarweb за апрель этого года.

    Во всех школах Подмосковья запустили и «Час директора». Это организационные онлайн-встречи с учениками и родителями. Их начали проводить в период пандемии.