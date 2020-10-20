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    20 октября 2020, 14:16

    Более 3,5 тысячи школьников Подмосковья помогут оценить качество образования

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Более 3,5 тысячи учеников из школ Подмосковья примут участие в национальном исследовании качества общего образования. Тестирование пройдут ребята из шестых и восьмых классов. Они представят 27 учреждений.
    Более 3,5 тысячи школьников Подмосковья помогут оценить качество образования

    Исследование прошли уже более двух тысяч ребят. Оно ждет еще 1,5 тысячи школьников, уточнила министр образования региона Ирина Каклюгина.

    В этом году на НИКО оценивают достижения личностных и метапредметных результатов обучающихся шестых и восьмых классов

    Ирина Каклюгина.

    Ребята выполнят задания на компьютерах. Для этого потребуется не больше часа. За это время школьникам предстоит дать ответы не менее чем на 20 заданий и ответить на вопросы анкеты.

    «Кроме участников, такое анкетирование пройдут организаторы исследования в школах, учителя и эксперты по проверке заданий с развернутыми ответами» — добавила Ирина Каклюгина.

    По ее словам, результаты помогут оценить качество образования. Ранее она сообщила, что в Подмосковье стартовало исследование по модели международного «PISA для школ».