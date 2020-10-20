Более 3,5 тысячи школьников Подмосковья помогут оценить качество образования

Более 3,5 тысячи учеников из школ Подмосковья примут участие в национальном исследовании качества общего образования. Тестирование пройдут ребята из шестых и восьмых классов. Они представят 27 учреждений.

Исследование прошли уже более двух тысяч ребят. Оно ждет еще 1,5 тысячи школьников, уточнила министр образования региона Ирина Каклюгина.

В этом году на НИКО оценивают достижения личностных и метапредметных результатов обучающихся шестых и восьмых классов Ирина Каклюгина.

Ребята выполнят задания на компьютерах. Для этого потребуется не больше часа. За это время школьникам предстоит дать ответы не менее чем на 20 заданий и ответить на вопросы анкеты.

«Кроме участников, такое анкетирование пройдут организаторы исследования в школах, учителя и эксперты по проверке заданий с развернутыми ответами» — добавила Ирина Каклюгина.

По ее словам, результаты помогут оценить качество образования. Ранее она сообщила, что в Подмосковье стартовало исследование по модели международного «PISA для школ».