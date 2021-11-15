Отремонтированные итальянские лифты заменят на отечественные аналоги в Балашихе

Тревожная ситуация с проблемами в работе лифтов возникла из-за лазейки в законе: до 2018 года Ростехнадзор не должен был принимать лифты. Из-за этого некоторые застройщики могли устанавливать некачественное оборудование — именно это произошло в домах Балашихи. Сейчас эту проблему решают, отметил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Он напомнил, что Ростехнадзор до 2018 года не должен был принимать лифты в новостройках или после капитального ремонта.

«Поэтому была возможность лазейки — устанавливать некачественные лифты или с определенными обязательствами между застройщиками и от него же выбранной УК, как и произошло здесь (в Балашихе — прим. ред.). Три тысячи человек оказались заложниками этой ситуации», — подчеркнул Хромушин во время отчета губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Он уточнил, что итальянская компания, которая выпускала эти лифты, обанкротилась. Из-за этого перестали выпускать комплектующие для ремонта оборудования.

«Мы провели большую работу с другими организациями, которые занимаются поставкой. Везде нам объявили срок от одного до трех месяцев только постановка элементов», — сказал он.

Зампред правительства отметил, что оставить жителей в такой ситуации было нельзя. Недопустимо, что тысячам людей приходилось подниматься до своих квартир в 20-этажных домах пешком. Чтобы решить проблему, к работе с промпредприятием подключились главы Балашихи, Егорьевска, и исполняющий обязанности главы Коломны. В результате за две недели на предприятиях в Коломне и Егорьевске удалось создать нужные элементы. В результате 17 сентября лифты удалось запустить — они продолжают работать.

«Мы с людьми встречались неоднократно, мы объяснили, что мы будем делать, как и в какие сроки. После того как мы решили сложную проблему с запчастями и с запуском хотя бы одного лифта в подъезде, мы переходим к плановой замене лифтов на отечественные аналоги. Сегодня будет заменено 15 лифтов, сегодня мы открываем три — полностью замененных (в Балашихе — прим. ред.)», — заключил он.